Dortmund en Schalke scoren niet

DORTMUND - Borussia Dortmund en Schalke 04 zijn zaterdagavond niet tot scoren gekomen in hun onderlinge treffen.

Door ANP - 29-10-2016, 20:31 (Update 29-10-2016, 20:31)

Beide ploegen creëerden weinig mogelijkheden in de 'Kohlenpott-derby'. Dortmund-aanvaller Ousmane Dembélé was nog het dichtst bij een doelpunt. De Frans-Malinese spits schoot in de eerste helft tegen de lat.

Dortmund klimt met het punt naar een voorlopig vijfde plek in de Bundesliga. Schalke stijgt naar de twaalfde plaats. De ploeg van Markus Weinzierl, die dit seizoen nog maar twee zeges boekte, moest het zaterdag doen zonder Klaas-Jan Huntelaar. De Nederlandse spits komt toch al weinig aan spelen toe dit seizoen en liep in de laatste training voor de wedstrijd met Borussia Dortmund een blessure aan zijn buitenste knieband op.