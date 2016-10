Promes wint stadsderby met Spartak Moskou

ANP Promes wint stadsderby met Spartak Moskou

MOSKOU - Quincy Promes heeft zijn rentree bij Spartak Moskou zaterdag opgeluisterd met een aansprekende zege. De koploper van de Russische competitie won de stadsderby tegen CSKA Moskou met 3-1. Niet Promes, maar de Kaapverdiaanse spits Zé Luis blonk uit met twee doelpunten. De Amsterdammer werd diep in blessuretijd gewisseld.

Door ANP - 29-10-2016, 19:17 (Update 29-10-2016, 19:17)

Promes keerde terug in het elftal van Spartak nadat hij de laatste wedstrijden had gemist vanwege een voetblessure. Hij liep die kwetsuur op tijdens de verloren WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Frankrijk (0-1). De Amsterdammer had een paar dagen eerder tegen Wit-Rusland (4-1) nog twee doelpunten gemaakt.

Bondscoach Danny Blind nam de topschutter van de Moskovieten niet op in zijn voorselectie voor de interlands tegen België en Luxemburg. Na de geslaagde rentree van Promes tegen CSKA Moskou, zal Blind hem komende week vermoedelijk alsnog bij de definitieve groep halen.