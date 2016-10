De Boer geeft zichzelf een 6,5

MILAAN - Frank de Boer kent zichzelf een rapportcijfer van 6,5 toe voor zijn functioneren bij Inter tot nu toe, met de optie dat het uitgroeit tot een 7.

Door ANP - 29-10-2016, 18:14 (Update 29-10-2016, 18:14)

,,Omdat ik iedereen recht in de ogen kan kijken'', verklaarde De Boer zaterdag op een persconferentie, waar hem gevraagd werd welk cijfer hij zichzelf zou geven. ,,We zijn van ver gekomen en hebben veel vooruitgang geboekt. Dus laten we er een 6,5 van maken, met de mogelijkheid dat de leraar dat afrondt op een 7.''

Inter verkeert in zwaar weer onder De Boer. De 'Nerazzurri' staan tiende en kregen in dertien wedstrijden al zes nederlagen te verduren. De 2-1-winst op Torino van woensdag geeft de Nederlandse coach wat lucht, maar zijn positie kan weer op de helling komen te staan als er zondag een slecht resultaat volgt tegen Sampdoria. De Boer benadrukte steun te voelen van de Chinese elektronicagigant Suning, die eigenaar is van de club, en voorzitter Erick Thohir.