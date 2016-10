Agüero en Gündogan houden City aan kop

WEST BROMWICH - Sergio Agüero en İlkay Gündoğan hebben Manchester City aan kop van de Premier League gehouden. Beide spelers scoorden zaterdag tweemaal in de uitwedstrijd bij West Bromwich Albion (4-0).

Door ANP - 29-10-2016, 18:11 (Update 29-10-2016, 18:11)

Agüero heeft dit seizoen nu in dertien officiële duels dertien keer gescoord. City maakte een einde aan een teleurstellende serie resultaten. Het elftal van trainer Pep Guardiola hield slechts twee punten over aan de vorige drie competitiewedstrijden. De ploeg werd afgelopen woensdag ook uitgeschakeld door stadgenoot Manchester United in de League Cup (1-0).

City heeft net zoveel punten maar een iets beter doelsaldo dan Arsenal, dat zaterdag met 4-1 van Sunderland won. Alexis Sánchez en Olivier Giroud scoorden tweemaal. Liverpool kan zaterdagavond ook op 23 punten komen. Bij een zege op Crystal Palace staan Georginio Wijnaldum en zijn ploeggenoten in punten gelijk met City en Arsenal.