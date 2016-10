Doelpunt Janssen niet genoeg voor zege Spurs

LONDEN - Met zijn eerste treffer in de Premier League heeft Vincent Janssen zijn ploeg Tottenham Hotspur niet aan een zege op Leicester City kunnen helpen. De thuisploeg moest voor eigen publiek op White Hart Lane genoegen nemen met een gelijkspel (1-1).

Door ANP - 29-10-2016, 18:01 (Update 29-10-2016, 18:01)

Vincent Janssen verdiende vlak voor rust een strafschop toen verdediger Robert Huth aan zijn shirt ging hangen. De vervanger van de geblesseerde topschutter Harry Kane twijfelde geen moment en eiste de penalty op. Hij vierde zijn treffer uitgelaten met het juichende publiek. Janssen deed geen moeite om te verbergen hoe opgelucht hij was.

Janssen had tot zaterdag nog niet gescoord in de Premier League en Champions League. In de League Cup was hij wel twee keer succesvol, ook steeds vanaf elf meter. Regerend kampioen Leicester City kwam in het begin van de tweede helft op gelijke hoogte door Ahmed Musa. De oud-speler van VVV-Venlo tekende voor de gelijkmaker. Spurs bleef na de gelijkmaker de betere ploeg, maar kwam niet meer tot de begeerde zege.