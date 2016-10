Weer een sof voor Mourinho en ManUnited

MANCHESTER - Trainer José Mourinho heeft zaterdag met Manchester United weer een teleurstellend resultaat geboekt in de Premier League. De sterrenploeg kwam op het eigen Old Trafford niet verder dan 0-0 tegen Burnley. Mourinho moest de tweede helft vanaf de tribunes volgen, nadat hij in de rust ruzie had gemaakt met scheidsrechter Mark Clattenburg.

Door ANP - 29-10-2016, 18:00 (Update 29-10-2016, 18:00)

ManUnited raakt in de Engelse competitie steeds verder achterop. De rode brigade van Mourinho ging vorige week hard onderuit bij Chelsea (4-0), nadat het daarvoor twee keer gelijk had gespeeld. Doordeweeks won United wel de confrontatie met stadgenoot Manchester City in het toernooi om de League Cup (1-0), maar drie dagen later volgde tegen Burnley weer een teleurstelling.