ANP Doelpunt en twee assists Robben bij Bayern

AUGSBURG - Bayern München heeft zaterdagmiddag eenvoudig gewonnen van FC Augsburg. Aan de hand van Arjen Robben en Robert Lewandowski werd het in de WWK Arena 3-1 voor de Duitse lijstaanvoerder.

Door ANP - 29-10-2016, 17:35 (Update 29-10-2016, 17:36)

De Poolse spits maakte het eerste en derde doelpunt, beide op aangeven van Arjen Robben na slordig balverlies van de thuisploeg. Bij de 0-2 waren de rollen omgedraaid en kon Robben zijn tachtigste Bundesligatreffer inschieten na een voorzet van Lewandowski. Augsburg, met verdediger Paul Verhaegh als aanvoerder, kwam niet verder dan een doelpunt van de Koreaan Koo Ja-cheol in de 67e minuut.

Een kwartier voor tijd besloot trainer Carlo Ancelotti aanvaller Robben van het veld te halen. Dinsdag staat voor de Duitse koploper in Eindhoven de ontmoeting met PSV in de Champions League op het programma. Bayern dreigt dan de Spaanse international Javi Martínez te moeten missen, die na een half uur uitviel met een spierblessure.

Leipzig

Promovendus en nummer twee RB Leipzig blijft in het spoor van Bayern, door een uitzege bij Darmstadt 98 (0-2). De Oostenrijker Marcel Sabitzer tekende voor beide doelpunten.

Bayern staat nu op 23 punten uit 9 duels, Leipzig volgt met 21 punten uit evenveel wedstrijden.

Wolfsburg

VfL Wolfsburg, zonder de geschorste Jeffrey Bruma die vorige week een rode kaart kreeg in de competitiewedstrijd tegen Darmstadt, leek lange tijd af te stevenen op een zege tegen Bayer Leverkusen. Toch kwam de club uiteindelijk met lege handen te staan. Maximilian Arnold scoorde in de 37e minuut voor de thuisploeg. Elf minuten voor tijd maakte Admir Mehmedi gelijk, vier minuten later bepaalde Tin Jedvaj de eindstand op 1-2.

Werder Bremen verloor met 1-3 van Freiburg, FSV Mainz was met 2-0 te sterk voor Ingolstadt.