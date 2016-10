Arsenal op kop na winst bij Sunderland

SUNDERLAND - Arsenal heeft zaterdag de koppositie ingenomen in de Premier League dankzij een 4-1-winst in de uitwedstrijd bij Sunderland. De nummer laatst hield lang de schade beperkt, maar drie goals in acht minuten van de ploeg van Arsène Wenger beslisten het duel.

Door ANP - 29-10-2016, 15:51 (Update 29-10-2016, 15:51)

De Chileen Alexis Sanchez kopte Arsenal in de negentiende minuut op 0-1. Sunderland, met Patrick van Aanholt, trok in de tweede helft de stand gelijk dankzij een benutte strafschop van Jermain Defoe.

Met treffers in de 71e, 76e en 78e minuut, van de net ingevallen Fransman Olivier Giroud (tweemaal) en opnieuw Sanchez, namen de Londenaren definitief afstand.

Arsenal neemt met een wedstrijd meer gespeeld de eerste plaats over van Manchester City. 'The Gunners' hebben 23 punten uit 10 wedstrijden en moeten afwachten wat City en Liverpool (beide 20 uit 9) later op zaterdag doen.