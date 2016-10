Sevilla verspeelt kans op koppositie

ANP Sevilla verspeelt kans op koppositie

GIJON - Sevilla heeft zaterdag een uitgelezen kans koploper van de Spaanse Primera Division te worden laten liggen. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli speelde de uitwedstrijd bij Gijón met 1-1 gelijk en bleef daardoor tweede achter Real Madrid. Wel met evenveel punten, maar met een wedstrijd meer.

Door ANP - 29-10-2016, 15:09 (Update 29-10-2016, 15:09)

Sevilla kwam in het harde duel, waarin vooral de thuisploeg grossierde in gele kaarten, al in de vierde minuut op voorsprong via Luciano Vietto. Moi Gómez zorgde echter in de twintigste minuut voor de gelijkmaker. In de tweede helft zocht Sevilla nadrukkelijk de aanval, maar het stug verdedigende Gijón hield stand.