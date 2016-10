Huntelaar enkele weken uit roulatie

ANP Huntelaar enkele weken uit roulatie

GELSENKIRCHEN - Spits Klaas-Jan Huntelaar is voor langere tijd uitgeschakeld met een blessure. Dat meldde zijn Duitse club Schalke 04 zaterdag. De Nederlander liep de kwetsuur op in de laatste training voor het competitieduel met Borussia Dortmund.

Door ANP - 29-10-2016, 13:52 (Update 29-10-2016, 13:52)

Schalke bericht op Twitter over een blessure aan een buitenband, maar het is niet helemaal duidelijk of het om een knie of enkel gaat. De huidige nummer veertien van de Bundesliga laat weten dat Huntelaar enkele weken uit de roulatie is.