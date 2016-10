FC Twente en Roda JC scoren niet

ENSCHEDE - FC Twente heeft verzuimd zich nog steviger in de subtop van de eredivisie te nestelen. De ploeg bleef in Enschede steken op 0-0 tegen Roda JC. In het matige duel kreeg FC Twente zowel voor als na de rust mogelijkheden, maar het vizier van de aanvallers stond niet op scherp. Roda JC verliet met het zwaarbevochten puntje de laatste plaats op de ranglijst.

Door ANP - 28-10-2016, 22:02 (Update 28-10-2016, 22:03)

Trainer René Hake van FC Twente moest kort voor de aftrap zijn basisteam veranderen. Tijdens de warming up bleek dat aanvaller Chinedu Ede niet aan de wedstrijd kon beginnen. Fredrik Jensen was zijn vervanger.

In de eerste helft was sprake van eenrichtingsverkeer. FC Twente viel aan, maar kreeg weinig kansen omdat de offensieve acties veelal in een te laag tempo werden uitgevoerd. Alleen verdediger Peet Bijen was dicht bij het openingsdoelpunt. Even daarna strandde Mateusz Klich op doelman Benjamin van Leer. Roda JC, loerend op counters, stelde er aanvallend weinig tegenover in de eerste helft.

Ook na de rust was FC Twente sterker. Veel kansen kreeg de ploeg niet, want Roda JC verdedigde secuur. Bij tegenstoten waren ook de Limburgers zo nu en dan gevaarlijk. Invaller Nestoras Mytides was in de afwerking niet accuraat genoeg. In de slotfase kreeg FC Twente nog een goede kant, maar topscorer Enes Ünal strandde op doelman Benjamin van Leer.