Bosz neemt Nouri op in selectie Ajax

AMSTERDAM - Abdelhak Nouri is door Ajax-trainer Peter Bosz opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd in de eredivisie van zaterdag tegen Excelsior. De middenvelder maakte zijn minuten in de competitie tot dusverre vooral voor Jong Ajax, maar is voor het duel met de Rotterdammers doorgeschoven naar de wedstrijdselectie. Nouri lijkt zijn uitverkiezing te danken te hebben aan zijn optreden woensdag in de KNVB-beker tegen Kozakken Boys. Ajax won in Werkendam met 6-1 en Nouri was een van de uitblinkers.

Door ANP - 28-10-2016, 18:51 (Update 28-10-2016, 18:51)

Ook Daley Sinkgraven maakt deel uit van de wedstrijdselectie van 22 man. De linkerverdediger trainde donderdag nog los van de groep omdat hij niet helemaal fit was. Vrijdag bleek dat Sinkgraven gewoon bij de groep zit.