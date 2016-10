Feyenoord treft ADO Den Haag in beker

EINDHOVEN - Feyenoord speelt in de achtste finale van het toernooi om de KNVB-beker tegen ADO Den Haag. De bekerwinnaar van afgelopen seizoen ontvangt de ploeg uit Den Haag op 13, 14 of 15 december in De Kuip. Tijdens de loting donderdagavond in het stadion van FC Eindhoven, verricht door oud-international Jeffrey Talan en competitieplanner Heinrich Welling van de KNVB, rolde voor Ajax een uitwedstrijd tegen SC Cambuur uit de balletjes.

Door ANP - 27-10-2016, 23:47 (Update 27-10-2016, 23:47)

FC Utrecht, de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen, gaat in de achtste finale op bezoek bij PEC Zwolle. Met Heracles Almelo en Sparta Rotterdam staan nog twee eredivisieclubs tegenover elkaar.