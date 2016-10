Heerenveen met moeite langs FC Eindhoven

EINDHOVEN - Als zestiende en laatste club heeft sc Heerenveen zich donderdag geplaatst voor de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker. De Friese ploeg versloeg FC Eindhoven in het Jan Louwers-stadion met moeite: 1-2. De nummer drie van de eredivisie ontsnapte in de tweede helft een paar keer aan de gelijkmaker.

Door ANP - 27-10-2016, 22:56 (Update 27-10-2016, 22:59)

Met FC Eindhoven, dat veertiende staat in de Jupiler League, verdween donderdag de laatste Brabantse club uit het bekertoernooi. Eerder deze week strandden PSV, vv UNA en RKC Waalwijk in de tweede ronde. Omroep Brabant dook de geschiedenisboeken in en zocht uit dat in het seizoen 1916-1917 voor het laatst geen ploeg uit Noord-Brabant bij de laatste zestien zat.

Trainer Jurgen Streppel van Heerenveen had Sam Larsson en Yuki Kobayashi op de bank gezet. De Zweedse aanvaller en Japanse middenvelder kregen rust, ook met het oog op de naderende confrontatie zondag in De Kuip met koploper Feyenoord. Aanvoerder Stijn Schaars stond wel in de basis. De 32-jarige middenvelder is bij Heerenveen weer helemaal opgebloeid en dat leverde hem zelfs weer een plek op in de voorselectie van Oranje.

Met moeite

Met Schaars als regisseur domineerde Heerenveen aanvankelijk in Eindhoven. Younes Namli drukte het krachtsverschil na twintig minuten uit in een doelpunt. De Deen knalde de bal uit een hoekschop van Schaars met links in de korte hoek langs doelman Ruud Swinkels (0-1). Heerenveen leek af te stevenen op een makkelijke zege toen Reza Ghoochannejhad even later bij de tweede paal ongehinderd een voorzet van Stefano Marzo kon inkoppen: 0-2.

De eredivisieploeg gaf de controle echter uit handen na de aansluitingstreffer van Jinty Caenepeel. Eindhoven kreeg in de tweede helft een paar grote kansen op de gelijkmaker, maar Heerenveen bleef met moeite overeind.