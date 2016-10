PEC Zwolle schakelt VVV-Venlo uit

ANP PEC Zwolle schakelt VVV-Venlo uit

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft zich donderdag bij de laatste zestien geschaard in het KNVB-bekertoernooi. De nummer veertien van de eredivisie versloeg in eigen huis VVV-Venlo met 2-1.

Door ANP - 27-10-2016, 20:47 (Update 27-10-2016, 20:47)

PEC was ruim tachtig minuten de bovenliggende partij, hoewel het even duurde voordat het eerste doelpunt viel. Kingsley Ehizibue schoof de bal na een klein half uur in de verre hoek voorbij doelman Delano van Crooij van de Limburgse nummer drie van de eerste divisie.

VVV was kort na rust wel heel even gevaarlijk, maar Joey Sleegers schoot op de paal. PEC kwam kort daarna op 2-0 via een bekeken schot van Youness Mokhtar.

De formatie van trainer Ron Jans leek bij die stand onbezorgd de wedstrijd uit te spelen, maar VVV maakte er nog een spannende slotfase van. Sleegers rondde in de 83e minuut een combinatie fraai af met een lobje over de Zwolse doelman Mickey van der Hart. Het Venlose slotoffensief dat volgde, leverde geen gelijkmaker meer op.