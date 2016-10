Sinkgraven traint apart bij Ajax

AMSTERDAM - Achter de naam van Daley Sinkgraven staat bij Ajax een vraagteken voor de competitiewedstrijd zaterdag tegen Excelsior. De middenvelder, die door trainer Peter Bosz de laatste weken als linksback wordt gebruikt, trainde donderdag apart van de groep. ,,Daley was niet fit genoeg om mee te trainen, we moeten afwachten hoe de behandeling aanslaat'', zei Bosz.

Door ANP - 27-10-2016, 20:46 (Update 27-10-2016, 20:46)

Sinkgraven moest zich zondag in de klassieker tegen Feyenoord (1-1) geblesseerd laten vervangen. Hij mocht net als de andere basiskrachten woensdag de gewonnen bekerwedstrijd tegen de amateurs van Kozakken Boys (6-1) overslaan. Nemanja Gudelj, die in de aanloop naar het duel met Feyenoord een bovenbeenblessure opliep, sloot donderdag weer aan bij de groepstraining. De middenvelder kan tegen Excelsior zijn rentree maken.

Doelman Tim Krul, op de weg terug na lang blessureleed, deed mee in een oefenpotje tussen Jong Ajax en de A1 van de Amsterdamse club. Krul maakt binnenkort zijn officiële rentree bij Jong Ajax in de Jupiler League.