ANP Directeur peperduur FIFA-museum moet weg

ZÜRICH - De wereldvoetbalbond FIFA heeft afscheid genomen van de directeur van het gloednieuwe voetbalmuseum in Zürich. Stefan Jost moet vertrekken vanwege een verschil van inzicht met de bond over de toekomst van het miljoenen kostende FIFA-museum, zo is de officiële verklaring die donderdag werd gegeven. De tegenvallende bezoekersaantallen zijn naar verluidt echter de belangrijkste reden voor de breuk.

Door ANP - 27-10-2016, 18:18 (Update 27-10-2016, 18:18)

Het drie etages tellende voetbalmuseum, met daar bovenop een hotel, was het 'kindje' van de vorige FIFA-baas Sepp Blatter. Hij trok een slordige 130 miljoen euro uit voor de bouw en inrichting.

De Zwitser was echter door de achterdeur vertrokken bij de FIFA toen het gebouw eind februari open ging. Vanwege een omkoopaffaire is Blatter geschorst. Zijn opvolger Gianni Infantino mocht nu de opening verrichten. In het museum zijn onder meer de twee officiële wereldbekertrofeeën te zien, die voorheen in een kluis waren opgeborgen.