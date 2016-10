Blind heeft ervaren Schaars graag bij Oranje

ANP Blind heeft ervaren Schaars graag bij Oranje

ZEIST - Bondscoach Danny Blind ziet in Stijn Schaars een toegevoegde waarde voor het Nederlands elftal. De 32-jarige aanvoerder van sc Heerenveen is een van de verrassende namen in de voorselectie die Blind donderdag presenteerde voor de interlands tegen België (vriendschappelijk) en Luxemburg (WK-kwalificatie). ,,We kennen Stijn, hij brengt genoeg ervaring met zich mee'', aldus de bondscoach. ,,Met zijn ervaring en de manier waarop hij zich manifesteert, is het goed om hem erbij te hebben.''

Door ANP - 27-10-2016, 17:23 (Update 27-10-2016, 17:23)

Schaars speelde in maart 2014 zijn 23e en voorlopig laatste interland, in Parijs tegen Frankrijk. De toenmalige PSV'er raakte daarna, mede door blessureleed en toegenomen concurrentie in Eindhoven, uit beeld bij Oranje. Bij Heerenveen heeft de Gelderlander zich weer in de kijker gespeeld. ,,Hij speelt goed en heeft een bepalende rol binnen Heerenveen, op een positie waar we goed kijken wat we daar voor handen hebben'', aldus Blind. ,,We lopen namelijk niet over van de controlerende middenvelders.''