ANP Doelman Bijlow langer bij Feyenoord

ROTTERDAM - Feyenoord heeft het contract van doelman Justin Bijlow opengebroken en met drie jaar verlengd. De achttienjarige keeper ligt nu tot medio 2021 vast in Rotterdam. Bijlow zette donderdag zijn handtekening onder de verlengde verbintenis met de koploper van de eredivisie.

Door ANP - 27-10-2016, 17:04 (Update 27-10-2016, 17:04)

,,Justin is een groot talent, van wie wij verwachten dat hij zich in de toekomst kan ontwikkelen tot eerste doelman van Feyenoord'', zei technisch directeur Martin van Geel. Bijlow speelt al sinds de f'jes voor de Rotterdamse club, waarbij hij vorig jaar zijn eerste profcontract kreeg. De Rotterdamse doelman zat al eens bij de wedstrijdselectie, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet. Feyenoord overweegt Bijlow op huurbasis ervaring te laten opdoen bij een andere club.