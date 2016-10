Zubizarreta aan de slag bij Marseille

MARSEILLE - De Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft Andoni Zubizarreta benoemd tot sportdirecteur. De aanstelling van de 55-jarige Spanjaard is de laatste in een serie benoemingen sinds de club in handen is gekomen van de Amerikaan Frank McCourt. Hij wil van de club weer een grootmacht maken in het Franse voetbal.

Door ANP - 27-10-2016, 16:29 (Update 27-10-2016, 16:29)

Vorige week werd de Fransman Rudi Garcia aangetrokken als trainer, terwijl diens landgenoot en zakenman Jacques-Henri Eyraud de nieuwe voorzitter is.

Zubizarreta was in dezelfde functie tussen 2010 en 2015 actief bij FC Barcelona. Hij volgt de woensdag ontslagen Gunter Jacob op. De Belg was pas drie maanden in dienst bij Olympique, waarvoor de Nederlander Karim Rekik speelt. Volgens Franse mediaberichten is McCourt bereid de komende vier jaar 200 miljoen euro in de club te pompen in een poging aan te haken bij Paris Saint-Germain.