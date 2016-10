Veldwijk dicht bij debuut voor Zuid-Afrika

JOHANNESBURG - Het debuut van aanvaller Lars Veldwijk voor de nationale voetbalploeg van Zuid-Afrika is aanstaande. De Nederlander heeft een vader die in Zuid-Afrika geboren is en kan daarom voor dat land uitkomen. Veldwijk is opgeroepen voor het WK-kwalificatieduel met Senegal op 12 november in Polokwane.

Door ANP - 27-10-2016, 12:07 (Update 27-10-2016, 12:07)

Veldwijk (25) voetbalt momenteel bij het Belgische Kortrijk, dat hem eind augustus overnam van Nottingham Forest. Het afgelopen seizoen speelde de Noord-Hollander op huurbasis voor PEC Zwolle. In dit seizoen speelde hij pas twee competitieduels; één voor Nottingham en één voor Kortrijk.