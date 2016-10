De Boer: dit is een cruciale stap vooruit

MILAAN - Dankzij twee doelpunten van Mauro Icardi lijkt de positie van Frank de Boer bij Internazionale voorlopig gered. Naast het resultaat (2-1 tegen Torino) deed ook het spel van zijn ploeg de Nederlandse trainer woensdagavond goed. ,,Dit is het spel dat ik graag wil zien. We hebben de wedstrijd gedomineerd. De enige kansen die Torino kreeg, kwamen voort uit fouten van ons'', aldus De Boer, die de vorige drie competitiewedstrijden met Inter had verloren en volgens Italiaanse media bij een slecht resultaat tegen Torino had moeten vrezen voor zijn baan.

De winnende treffer viel kort voor tijd. Inter had voor het tweede doelpunt van Icardi al een aantal grote kansen gemist. ,,Het is nooit makkelijk als je drie keer op rij verliest, maar ik ben altijd positief gebleven'', zei De Boer, de achtste coach van Inter sinds José Mourinho na winst van de Champions League in 2010 vertrok. ,,Dit was een cruciale stap vooruit, maar ik wil van mijn spelers zondag tegen Sampdoria dezelfde houding zien.''

Inter staat na de zege op de tiende plaats in de Serie A.