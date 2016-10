Bayern in achtste finales tegen Wolfsburg

MÜNCHEN - Bayern München neemt het in de volgende ronde van het Duitse bekertoernooi op tegen VfL Wolfsburg. Dat is bepaald door loting, die woensdagavond laat werd verricht door turner Fabian Hambüchen. Bayern bereikte de laatste zestien van het toernooi door een zege van 3-1 op Augsburg.

Door ANP - 27-10-2016, 8:16 (Update 27-10-2016, 8:16)

Borussia Dortmund, dat afgelopen seizoen in de finale na strafschoppen van Bayern München verloor, werd in de achtste finales gekoppeld aan Hertha BSC. Ook de Bundesligaclubs Hamburger SV en 1. FC Köln staan in de volgende ronde tegenover elkaar.

In Engeland werd geloot voor de kwartfinales van de League Cup. Liverpool speelt thuis tegen Leeds United, Arsenal ontvangt Southampton, Manchester United speelt thuis tegen West Ham United en de vierde kwartfinale gaat tussen Hull City en Newcastle United.