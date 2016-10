KNVB voor 6,4 miljoen euro in de plus

ZEIST - De KNVB heeft vorig seizoen 6,4 miljoen euro winst gemaakt. De sectie betaald voetbal schreef voor 3,9 miljoen aan zwarte cijfers. Het amateurvoetbal had een positief resultaat van 2,5 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de nationale voetbalbond donderdag heeft vrijgegeven.

Door ANP - 27-10-2016, 6:56 (Update 27-10-2016, 6:56)

De nationale voetbalbond presenteerde in het seizoen 2014/2015 vergelijkbare cijfers (6,8 miljoen euro winst). Het positief resultaat voor de betaaldvoetbaltak bedroeg toen 4,8 miljoen euro, terwijl de amateurafdeling tot een bedrag van 2 miljoen kwam. De winst in het betaald voetbal kwam destijds grotendeels voort uit de opbrengsten van het WK in Brazilië, waar het Nederlands elftal goed verdiende met het behalen van de derde plaats. Het feit dat Oranje afgelopen zomer ontbrak op het EK in Frankrijk heeft geen grote gevolgen gehad, omdat de KNVB de deelname aan die grote toernooien nooit begroot.

Het aantal leden van de KNVB steeg afgelopen seizoen van 1.227.157 naar 1.231.561. De grootste stijging was bij het vrouwenvoetbal en in de leeftijdscategorie van 35 jaar en ouder. Er werd in het seizoen 2015/2016 ook vaker gescoord op de velden. De voetbalbond noteerde maar liefst 4.930.232 doelpunten, tegenover 4.882.578 treffers in het seizoen 2014/2015. Voor het eerst telde de KNVB meer dan 70.000 teams in de verschillende competities (70.367).

De KNVB zag veel onplezierige zaken afnemen. Zo werden er afgelopen seizoen 939 duels gestaakt, tegenover 1304 in het seizoen 2014/2015. Ook was er een afname in het aantal rode en gele kaarten. Vorig seizoen werden er 17.130 spelers van het veld gestuurd. Dat waren er een jaar eerder nog 18.477. Scheidsrechters trokken 183.580 gele kaarten, tegenover 190.433 een seizoen eerder. De nationale voetbalbond bestrafte 6830 verenigingen. In het seizoen 2014/2015 gingen er nog 7266 clubs op de bon.