ANP Bayern en Schalke 04 bekeren verder

MÜNCHEN - Bayern München heeft woensdag de derde ronde van de Duitse beker bereikt. De koploper van de Bundesliga klopte voor eigen publiek FC Augsburg (3-1).

Door ANP - 26-10-2016, 23:03 (Update 26-10-2016, 23:03)

Philipp Lahm en Julian Green scoorden in de eerste helft voor Bayern. Vervolgens misten beide ploegen een strafschop. Koo Ja-Cheol verzuimde FC Augsburg vanaf elf meter op 2-1 te schieten. Even later faalde ook Thomas Müller vanaf de strafschopstip.

Dong-Won Ji bracht FC Augsburg nog terug in de wedstrijd (2-1). David Alaba bepaalde in de slotminuut de eindstand namens de thuisploeg. Arjen Robben zat de hele wedstrijd op de bank bij Bayern. Paul Verhaegh mocht niet invallen bij FC Augsburg.

Schalke 04 boekte een zwaarbevochten bekerzege bij 1. FC Nürnberg (3-2), dat in de Tweede Bundesliga uitkomt. Klaas-Jan Huntelaar had een basisplaats bij de de winnende ploeg uit Gelsenkirchen. Hij maakte de 2-0 voor zijn ploeg.