ANP Feyenoord na rust langs Excelsior

ROTTERDAM - Feyenoord heeft woensdag zonder grote problemen de derde ronde bereikt van de KNVB-beker. De titelhouder was in De Kuip met 4-0 te sterk voor Excelsior. De ruststand in de Rotterdamse derby was nog 0-0. Na de pauze kwamen Eljero Elia, Eric Botteghin, Jens Toornstra en Marko Vejinovic tot scoren. Feyenoord won dit seizoen op eigen veld voor de competitie al met 4-1 van Excelsior.

Door ANP - 26-10-2016, 22:46 (Update 26-10-2016, 22:50)

Trainer Giovanni van Bronckhorst had voor de bekerwedstrijd vier wijzigingen in zijn basisteam aangebracht. Lucas Woudenberg, Renato Tapia, Michiel Kramer en Eljero Elia mochten aan de Rotterdamse bekerderby beginnen. Zij vervingen Terence Kongolo, Tonny Vilhena, Nicolai Jörgensen en Dirk Kuijt. Van dit viertal, dat zondag tegen Ajax (1-1) wel een basisplaats had, zat alleen Vilhena niet op de bank. Hij heeft last van een lichte enkelblessure.

Excelsior moest het doen zonder onder anderen spelmaker Luigi Bruins. De ex-speler van Feyenoord is door een liesblessure even uit de roulatie. Trainer Mitchel van der Gaag gaf bovendien nogal wat reservespelers een kans in het basisteam, ook in verband met de komende competitiewedstrijd zaterdag tegen Ajax in Amsterdam.

Het nogal gewijzigde elftal van Excelsior kon Feyenoord in de eerste helft nog aardig in toom houden. Met dank ook aan doelman Filip Kurto kwam de aandringende thuisploeg niet tot scoren. Na de rust brak Elia al snel de ban waarna Feyenoord de score gestaag uitbouwde. ,,Daardoor werd toch nog een makkelijke avond'', liet Toornstra bij FOX Sports weten. ,,Die 0-0 voelde in de rust beslist niet goed aan. We spraken af om het tempo te verhogen en dat pakte goed uit in de tweede helft.''