Mühren weer belangrijk voor matig AZ

ANP Mühren weer belangrijk voor matig AZ

ALKMAAR - Robert Mühren heeft AZ aan een zwaarbevochten bekerzege op FC Emmen geholpen. Hij stond nog maar twee minuten in het veld toen hij zijn ploeg aan een begeerde treffer en een plaats in de derde ronde hielp (1-0).

Door ANP - 26-10-2016, 22:01 (Update 26-10-2016, 22:25)

Mühren redde anderhalve week geleden met twee doelpunten ook al een punt voor zijn ploeg tegen Vitesse (2-2). De spits scoorde vervolgens ook tegen Maccabi Tel Aviv (1-2). Toch heeft hij zijn trainer John van den Brom kennelijk nog onvoldoende overtuigd voor een basisplaats.

AZ wilde in het bekerduel met FC Emmen breken met een serie teleurstellende resultaten. De laatste zege in de eredivisie dateert alweer van 18 september, toen PEC Zwolle werd verslagen (2-0). Daarna bleef de club uit Alkmaar niet alleen vier competitiewedstrijden zonder zege. Drie duels in de Europa League leverden ook maar één schamel puntje op.

AZ kon ook tegen Emmen niet overtuigen. De ploeg kwam in de eerste helft bijna op achterstand toen Henk Bos de lat raakte. In het begin van de tweede helft stond de lat ook de openingstreffer van AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh in de weg. AZ ontsnapte vervolgens toen Sander Rozema, Youri Loen en even later ook Rogier Krohne gevaarlijk voor doelman Sergio Rochet opdoken, ,,Voetballen'', smeekte het ontevreden publiek van de thuisploeg.

Trainer Van den Brom reageerde door Mühren in de 62e minuut te brengen en die trof twee minuten later al doel (1-0).