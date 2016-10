Van Amersfoort onder het mes

HEERENVEEN - Pelle van Amersfoort is bij sc Heerenveen enige tijd uit de roulatie. De twintigjarige middenvelder van de Friese club heeft woensdag een blindedarmoperatie ondergaan. Hij was dit seizoen tot dusver een vaste kracht op het middenveld van de verrassende nummer drie in de eredivisie. Sc Heerenveen treedt zondag bij koploper Feyenoord aan, maar speelt eerst donderdag in de KNVB-beker nog uit tegen FC Eindhoven.

Door ANP - 26-10-2016, 19:27 (Update 26-10-2016, 19:27)

Trainer Jurgen Streppel kreeg woensdag nog wel goed nieuws over Lucas Bijker. De linksback viel zondag in het thuisduel met Heracles Almelo (3-1) uit met hamstringklachten. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat er sprake is van minimale schade. De bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven komt echter voor hem waarschijnlijk nog iets te vroeg.