Pochettino looft Janssen ondanks nederlaag

LIVERPOOL - Hoewel Tottenham Hotspur dinsdag verloor bij Liverpool in een duel om de League Cup, was manager Mauricio Pochettino vol lof over aanvaller Vincent Janssen. ,,Hij was fantastisch vandaag. Hij speelde erg goed, gaf werkelijk alles en maakte een doelpunt'', zei de Argentijnse coach, die met 2-1 onderuit ging. Janssen maakte de enige goal, uit een strafschop. Dat was zijn tweede treffer in de League Cup, maar in de competitie staat de Oranje-international die overkwam van AZ nog op nul.

Door ANP - 26-10-2016, 8:36 (Update 26-10-2016, 8:36)

,,We zijn blij met Vincent'', vervolgde Pochettino op de website van de Londense club. ,,We moeten in ogenschouw nemen dat hij pas 22 jaar is en uit de Nederlandse competitie komt. We moeten hem tijd gunnen. Eén ding is duidelijk: hij is een speler die keihard werkt en die zich nooit verstopt. De toewijding die hij toont, zowel in wedstrijden als op trainingen, is fantastisch.''