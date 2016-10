Moeizame bekerzege ADO op Telstar

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft dinsdagavond met een moeizame zege op Telstar (2-1) de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De club uit de eredivisie rekende pas in de laatste twintig minuten af met de bezoekers die in de eerste divisie uitkomen.

Door ANP - 25-10-2016, 22:07 (Update 25-10-2016, 22:07)

Denis Mahmudov zette Telstar in de 39e minuut brutaal op voorsprong (0-1). Mike Havenaar maakte pas in de 73e minuut gelijk. Het winnende doelpunt van Dennis van der Heijden viel in de 81e minuut. Zo wist ADO Den Haag op het nippertje te breken met een serie slechte resultaten. De formatie beleefde een flitsende competitiestart maar haalde afgelopen zaterdag tegen Roda JC het eerste puntje in zes duels (2-2).