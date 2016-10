Oud-voetballer Carlos Alberto overleden

ANP Oud-voetballer Carlos Alberto overleden

RIO DE JANEIRO - Oud-voetballer Carlos Alberto is dinsdag op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De Braziliaan was in 1970 aanvoerder van zijn nationale ploeg, die in Mexico de wereldtitel veroverde. Hij maakte een prachtig doelpunt in de finale tegen Italië (4-1).

Door ANP - 25-10-2016, 17:47 (Update 25-10-2016, 17:47)

Alberto voetbalde in eigen land voor Fluminense, Santos en Flamengo. Hij besloot zijn loopbaan bij New York Cosmos. Als trainer had hij onder meer topploegen als Fluminense en Flamengo onder zijn hoede. Hij was ook bondscoach van Azerbeidzjan.