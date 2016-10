Griezmann troeft Messi en Ronaldo af

VALENCIA - Niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar Antoine Griezmann mag zich de beste voetballer van afgelopen seizoen in de Spaanse competitie noemen. De Franse topschutter van Atlético Madrid werd maandagavond op een gala in Valencia uitgeroepen tot beste speler in 'La Liga'. Sinds de eerste editie van het jaarlijkse gala, in 2009, ging de belangrijkste prijs altijd naar Messi (zes keer) of Ronaldo (eenmaal).

Door ANP - 25-10-2016, 7:35 (Update 25-10-2016, 7:35)

Griezmann maakte afgelopen seizoen 22 doelpunten in de Spaanse competitie, aanzienlijk minder dan Ronaldo (35) en Messi (26). Toch kreeg de Franse international de voorkeur in de verkiezing van beste speler. Afgelopen zomer werd Griezmann ook al uitgeroepen tot beste voetballer op het EK in Frankrijk.

Atlético Madrid viel in Valencia vaker in de prijzen. Diego Simeone kreeg een award als beste coach, Jan Oblak als beste doelman en Diego Godin als beste verdediger. Luka Modric mag zich de beste middenvelder noemen, Messi de beste aanvaller en Luis Suárez werd uitgeroepen tot 'wereldspeler' van La Liga.