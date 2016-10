Nieuwe rvc-voorzitter laat op zich wachten

ZEIST - De nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen betaald voetbal zal nog geruime tijd op zich laten wachten. De speciale selectiecommissie adviseert de algemene vergadering betaald voetbal op 29 november om de voordrachten voor een volledige rvc, inclusief de nieuwe voorzitter van dit college, uit te stellen naar de voorjaarsvergadering in 2017.

De selectiecommissie stelt tevens voor de rvc tot aan die vergadering in een beperkte samenstelling het toezichthoudende werk te laten verrichten. Namens de Eredivisie CV wordt Erik Mulder aanbevolen. Simon Kelder, namens de Jupiler League (CED), is als enige lid van de oude rvc overgebleven. De selectiecommissie heeft voor deze twee commissarissen twee adviseurs in gedachten: John Jaakke (ex-voorzitter van Ajax) en Niek-Jan van Kesteren (Eerste Kamerlid CDA).