Promotie voor De Ligt bij Ajax

ANP Promotie voor De Ligt bij Ajax

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt heeft promotie gemaakt bij Ajax. Trainer Peter Bosz besloot de zeventienjarige verdediger maandag over te hevelen naar de hoofdmacht. De Ligt behoorde tot de selectie van Jong Ajax, waarvoor hij dit seizoen acht wedstrijden speelde in de Jupiler League.

Door ANP - 24-10-2016, 13:15 (Update 24-10-2016, 13:15)

Bosz gaf De Ligt vorige maand een kans in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0). De verdediger bekroonde zijn eerste optreden in het eerste elftal van Ajax direct met een doelpunt. Als lid van de A-selectie hoopt de jeugdinternational binnenkort ook op speelminuten in de eredivisie en de Europa League. Ajax staat tweede in de competitie, vijf punten achter koploper Feyenoord. Het onderlinge treffen zondag in De Kuip eindigde onbeslist (1-1).