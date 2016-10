Chelsea zet Mourinho en United te kijk

LONDEN - Chelsea heeft door zich door een overtuigende 4-0-overwinning zondag op rivaal Manchester United gemengd in de strijd om de titel in de Premier League. De Londenaren hebben de achterstand op Manchester City, Arsenal en Liverpool teruggebracht tot één punt. Manchester United haakt voorlopig af. De ploeg van José Mourinho staat zevende op zes punten.

Door ANP - 23-10-2016, 21:06 (Update 23-10-2016, 21:06)

Voor Mourinho liep de terugkeer op Stamford Bridge uit op een drama. De Portugese coach zag zijn United, met in de basis Daley Blind, afgedroogd worden door Chelsea. Pedro zette de thuisploeg al na 29 seconden op voorsprong. Via goals van Gary Cahill, Eden Hazard en N'Golo Kanté werd het nog veel pijnlijker voor de Portugees, die in het verleden drie keer kampioen werd met Chelsea.

Manchester City heroverde zondag de koppositie. De ploeg van Pep Guardiola kon niet winnen van Southampton (1-1), maar had aan één punt genoeg om in puntenaantal gelijk te komen met Arsenal en Liverpool.

Arsenal

Arsenal bleef zaterdag voor eigen publiek steken op een gelijkspel tegen Middlesbrough. Liverpool won wel. De ploeg van Jürgen Klopp versloeg West Bromwich Albion met 2-1. Georginio Wijnaldum maakte als invaller zijn rentree bij Liverpool na een hamstringblessure. Tottenham kwam tegen Bournemouth niet verder dan 0-0 en verzuimde daarmee de koppositie te pakken.

Ronald Koeman zag Everton met Maarten Stekelenburg in het doel met 2-1 onderuit gaan bij Burnley. Stoke City boekte met Erik Pieters en Bruno Martins Indi tegen Hull City de tweede zege van het seizoen (2-0). Xherdan Shaqiri maakte beide treffers.