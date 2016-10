RB Leipzig blijft winnen in Duitsland

LEIPZIG - Promovendus RB Leipzig blijft in het spoor van koploper Bayern München. De ploeg van de Oostenrijkse coach Ralph Hasenhüttl won zondag ook van Werder Bremen (3-1). De club uit Leipzig passeerde door de zege Hoffenheim en Hertha BSC en staat nu tweede in de Bundesliga op twee punten van Bayern.

23-10-2016

Aanvaller Naby Keita uit Guinee was zondag de grote man bij Leipzig. Vlak voor rust zette hij de thuisploeg op voorsprong. In de 74e minuut verdubbelde hij de voorsprong met een goed gemikte kopbal. Serge Gnabry deed met een raak schot meteen iets terug voor de bezoekers, maar Davie Selke bracht diep in blessuretijd de eindstand op 3-1.

Bayern, met Arjen Robben in de basis, won zaterdag eenvoudig van Borussia Mönchengladbach (2-0) en is net als Leipzig nog ongeslagen na acht speelronden.