Bosz: Ajax matig en niet fris

ANP Bosz: Ajax matig en niet fris

ROTTERDAM - Trainer Peter Bosz was zondag nauwelijks te spreken over het spel van Ajax in de uitwedstrijd bij Feyenoord. ''Vooral voor rust was het erg matig'', mopperde hij na het gelijke spel (1-1). ''We speelden in een te laag tempo en leden veel te veel balverlies. We gaven kansen weg en ik vond ons ook niet fris. Dat komt misschien door de vele wedstrijden in korte tijd en het zware uitduel van donderdag bij Celta de Vigo.''

Door ANP - 23-10-2016, 17:33 (Update 23-10-2016, 17:33)

''In de tweede helft deden we het een stuk beter'', zei Bosz. ''Dolberg maakte een mooi doelpunt en was nog tweemaal gevaarlijk, net als Anwar El Ghazi en Davinson Sánchez. Ik zag meteen dat Dolberg een groot talent was. Maar dat hij het nu ook al zo goed in wedstrijden doet, daar zijn we erg blij mee. Uiteindelijk scoort Feyenoord nog op het moment dat ze alles of niets gaan spelen. Ik kan niet zeggen dat die treffer onverdiend was.''