Klaassen: we verdienden zege niet

ROTTERDAM - Davy Klaassen baalde zondagmiddag nog meer van het spel van Ajax dan van de late gelijkmaker van Dirk Kuijt voor Feyenoord (1-1). ''We hebben vooral voor rust gewoon niet goed gevoetbald'', mopperde de aanvoerder van de club uit Amsterdam.

Door ANP - 23-10-2016, 17:06 (Update 23-10-2016, 17:06)

''Dan is zo'n gelijkmaker vijf minuten voor het einde zonde'', vervolgde Klaassen. ''Maar ik denk dat we het ook niet verdienden om te winnen. In de tweede helft gingen we gelukkig wel voetballen. Maar uiteindelijk gooien zij er een paar aanvallers in en gaan ze hoge ballen spelen. Daar kregen we het weer moeilijk mee.''

Klaassen had nog wel lovende woorden voor Kasper Dolberg, de maker van de openingstreffer. ''Hij speelde na rust geweldig'', zei hij over de Deense tiener.