ANP Ajax zonder Gudelj tegen Feyenoord

ROTTERDAM - Nemanja Gudelj moet de beladen wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord zondag laten schieten. De middenvelder van de Amsterdammers heeft te veel last van zijn bovenbeen en is daarom niet afgereisd naar Rotterdam, liet Ajax via Twitter weten.

Door ANP - 23-10-2016, 13:20 (Update 23-10-2016, 13:20)

Koploper Feyenoord verdedigt in een bomvolle Kuip een voorsprong van vijf punten op de Amsterdamse nummer twee van de eredivisie. De Rotterdamse editie van de klassieker begint zondag om 14.30 uur.