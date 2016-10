Roda redt punt tegen ADO

KERKRADE - Roda JC moest er veel geduld voor hebben, maar wist zaterdagavond eindelijk weer eens te scoren in eigen huis. De lange zoektocht naar een doelpunt zorgde zaterdag uiteindelijk voor een zwaarbevochten gelijkspel (1-1) tegen ADO Den Haag, dat in Limburg werd gevierd als een overwinning.

De Limburgers kwamen nog wel goed uit de startblokken in het Parkstad Limburg Stadion, wellicht door het zelfvertrouwen dat de ploeg van Yannis Anastasiou vorige week in Rotterdam had opgedaan. Daar werd voor de eerste keer dit seizoen gewonnen en was het de Deen David Boysen die na lange tijd eindelijk weer eens een doelpunt maakte voor de Limburgers. In eigen huis in Kerkrade werd dit seizoen echter pas een keer gescoord. Adil Auassar maakte in de openingswedstrijd van het seizoen de gelijkmaker tegen Heracles. Sindsdien stond de ploeg droog in het eigen Parkstad Limburg Stadion.

ADO was ook zoekende naar het goede gevoel nadat op ene puike seizoensstart met tien punten, vijf nederlagen waren gevolgd. Halverwege de eerste helft namen de spelers van Zeljko Petrovic het initiatief. Eerst was het Mike Havenaar die de paal raakte. Vervolgens drukte Edouard Duplan het krachtsverschil wel in een score uit. Hij schoot in de 37e minuut de rebound achter doelman Benjamin van Leer, die een eerder schot van Sheraldo Becker nog had weten te stoppen.

Met een tegenstander die zo lastig scoort en zelfs nauwelijks tot uitgespeelde kansen komt, zat ADO op rozen. In de tweede helft leek ook lang geen vuiltje aan de lucht voor de Hagenaars. Al ontbeerden de Hagenaars de slimheid om de wedstrijd definitief in het slot te gooien met een tweede doelpunt. Een vrije trap op een mooie plek voor het doel leverde Roda alsnog een kans op die het de hele tweede helft niet had weten te creëren. Mitchel Paulissen trof vijf minuten voor het einde doel met een hard schot langs de muur en stuurde ADO zo met een kater terug naar Den Haag.