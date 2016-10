Kleine zege van PSV op Sparta

EINDHOVEN - Met pijn en moeite heeft PSV zaterdagavond een serie teleurstellende resultaten voor eigen publiek besloten met een zege op Sparta Rotterdam. Bart Ramselaar zorgde in het laatste kwartier voor opluchting bij de regerend kampioen (1-0).

Door ANP - 22-10-2016, 21:42 (Update 22-10-2016, 21:48)

De middenvelder, in de zomer overgekomen van FC Utrecht, tekende voor het derde doelpunt van PSV in vijf thuisduels in de eredivisie dit seizoen. De enige Nederlandse deelnemer aan de Champions League had de laatste drie competitiewedstrijden voor eigen publiek niet gewonnen.

Niet alleen PSV komt moeilijk tot scoren in het Philips-stadion. Sparta kreeg voor rust drie keer een mogelijkheid om brutaal op voorsprong te komen. Stijn Spierings, Thomas Verhaar en Craig Goodwin kregen de bal echter niet langs doelman Remko Pasveer, de vervanger van de geblesseerde Jeroen Zoet. Ze verzuimden de thuisploeg te bestraffen voor een belabberde start.

Siem de Jong

Niet alleen keeper Zoet ontbrak bij de thuisploeg. Siem de Jong was ook niet fit uit de uitwedstrijd bij Bayern München gekomen en Jetro Willems voetbalde wegens 'privé-omstandigheden' niet tegen zijn oude club. Trainer Phillip Cocu koos voor de vleugelverdedigers Santiago Arias en Joshua Brenet. Bart Ramselaar mocht het middenveld versterken en buitenspelers Gáston Pereiro en Luciano Narsingh kregen de voorkeur boven Steven Bergwijn.

PSV kwam met de schrik vrij in de openingsfase maar herstelde zich halverwege de eerste helft. Pereiro, Brenet en Narsingh verschenen gevaarlijk voor doelman Roy Kortsmit maar wisten niet te scoren. In de tweede kwam Sparta niet verder dan verdedigen. PSV drong aan maar kreeg weinig kansen omdat er steeds weer een voet van een Spartaan in de weg stond.

Ramselaar zorgde in de 77e minuut voor opluchting bij PSV. Hij lifte de bal handig over doelman Kortsmit heen. Sparta krijgt dinsdag al kans op revanche als de kampioen naar het Kasteel komt voor een duel in de KNVB-beker.