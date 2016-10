Winnend FC Twente nog lief voor Eagles

ANP Winnend FC Twente nog lief voor Eagles

DEVENTER - Hoewel de eindstand het niet deed vermoeden, had FC Twente zaterdagavond in de tiende speelronde van de eredivisie weinig moeite met provinciegenoot Go Ahead Eagles. Na negentig minuten stond er in De Adelaarshorst 0-2 op het scorebord.

Door ANP - 22-10-2016, 20:34 (Update 22-10-2016, 20:36)

Dat was een schamele afspiegeling van de krachtsverhoudingen in het veld. Yaw Yeboah maakte net voor rust het eerste doelpunt. Bersant Celina verdubbelde in de 88e minuut de score met een schot van afstand. De aanvaller raakte ook nog twee keer de paal.