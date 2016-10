Iniesta per brancard van het veld

VALENCIA - FC Barcelona vreest dat het Andrés Iniesta voor lange tijd kwijt is. De middenvelder verliet in de eerste helft van het gewonnen duel tegen Valencia (3-2) per brancard het veld na een charge van Enzo Pérez, die onbestraft bleef.

Door ANP - 22-10-2016, 18:18 (Update 22-10-2016, 18:18)

De Catalaanse club meldt dat Iniesta geblesseerd is aan de buitenste knieband van zijn rechterknie. De 32-jarige international ondergaat verdere tests als hij terug is in Barcelona.