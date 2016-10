Arsenal koploper na teleurstellend gelijkspel

LONDEN - Arsenal is zaterdag voor eigen publiek blijven steken op een gelijkspel tegen Middlesbrough, waar Martin de Roon weer een basisplaats had (0-0). Toch mag de club zich in ieder geval voor een dag koploper van de Premier League noemen.

Door ANP - 22-10-2016, 18:13 (Update 22-10-2016, 18:13)

Arsenal heeft een punt meer dan Manchester City en Tottenham Hotspur, dat zaterdag met invaller Vincent Janssen niet van Bournemouth kon winnen (0-0). City kan zondag weer de macht grijpen als Southampton op bezoek komt. Liverpool kan zondag al in punten gelijk met Arsenal komen als West Bromwich Albion wordt verslagen.

Everton kwam niet tot een zege. Trainer Ronald Koeman zag zijn ploeg verliezen bij Burnley (2-1). Sam Vokes passeerde doelman Maarten Stekelenburg voor de eerste keer. Yannick Bolasie maakte nog wel gelijk voor Everton. In de slotfase tekende Scott Arfield voor het winnende doelpunt.

Leicester City

Leicester City maakte in het thuisduel met Crystal Palace (3-1) een einde aan een serie van drie competitieduels zonder zege. Ahmed Musa, Shinji Okazaki en Christian Fuchs scoorden voor de regerend kampioen.

Xherdan Shaqiri hielp Stoke City met twee doelpunten aan een uitzege op Hull City (2-0). Erik Pieters en Bruno Martins Indi hadden weer een basisplaats bij de winnende ploeg. Het duel tussen Swansea City en Watford leverde geen winnaar op. Mike van der Hoorn was basisspeler bij de club uit Wales. Zijn ploeggenoot Leroy Fer bleef op de bank. Nordin Amrabat mocht invallen voor Watford.

Winston Reid hielp West Ham United in de slotminuut aan een zege op Sunderland (1-0).