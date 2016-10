Roma-coach: Strootman is geslacht bij Oranje

ANP Roma-coach: Strootman is geslacht bij Oranje

ROME - AS Roma-coach Luciano Spalletti heeft hard uitgehaald naar de staf van het Nederlands elftal. De Italiaan verwijt bondscoach Danny Blind en zijn assistenten dat ze bij Oranje onvoorzichtig zijn geweest met Kevin Strootman. ,,Ze hebben hem geslacht'', zei Spalletti na afloop van het gelijkspel van zijn ploeg tegen Austria Wien in de Europa League (3-3).

Door ANP - 21-10-2016, 19:59 (Update 21-10-2016, 19:59)

De Italiaan verwijt Blind de rugblessure die Strootman aan de kant hield tijdens de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Napoli in de Serie A en tijdens het duel met Austria Wien van donderdag. ,,De waarheid is dat ze in Nederland niets geven om Roma'', foeterde de coach. Bij Oranje kwam Strootman in actie in beide WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Frankrijk. Vervolgens moest Spalletti hem uit voorzorg aan de kant houden.