ANP Feyenoord op volle oorlogssterkte tegen Ajax

ROTTERDAM - Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst beschikt weer over Nicolai Jörgensen en Eljero Elia voor de topper tegen Ajax van komende zondag. Spits Jörgensen, die tegen Zorja Loegansk last had van buikklachten, is voldoende hersteld. Dat zei Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de klassieker in De Kuip.

Door ANP - 21-10-2016, 15:22 (Update 21-10-2016, 15:29)

Ook Eljero Elia en Sven van Beek kunnen hun eredivisierentree maken. Elia speelde maandag na een schouderblessure weer mee bij Jong Feyenoord. Van Beek zat in het Europa League-duel met de Oekraïners voor het eerst dit seizoen bij de selectie, nadat hij lang kampte met een voetblessure.

Dirk Kuijt, die donderdag tegen Zorja werd gespaard, keert in het duel tegen de nummer twee terug in de basis bij de koploper. ,,Daar waar het kan en nodig is, geven we Kuijt rust. Dat hij niet meespeelde, nam hij goed op. Het is belangrijk om daar over te praten. En Renato Tapia doet het ook goed, dat maakte de keuze makkelijker.''

Van Bronckhorst, die vanwege de goede vorm van Feyenoord ,,niet veel wisselingen'' in de opstelling voorziet, durft geen favoriet aan te wijzen. ,,Wij spelen thuis en hebben vertrouwen. Maar Ajax heeft ook vertrouwen, het won de laatste zes wedstrijden.''