Davidson vrijuit na rode kaart

GRONINGEN - Jason Davidson (FC Groningen) heeft van de KNVB geen straf gekregen voor zijn rode kaart van afgelopen weekend in de verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-0). De Australische verdediger is hierdoor zondag inzetbaar voor het competitieduel met AZ.

Door ANP - 21-10-2016, 11:12 (Update 21-10-2016, 11:12)

Scheidsrechter Richard Liesveld stuurde Davidson van het veld omdat hij een knietje zou hebben gegeven aan Heerenveen-aanvaller Arber Zeneli. De aanklager betaald voetbal wilde Davidson via een schikkingsvoorstel voor twee wedstrijden schorsen, waarvan één voorwaardelijk. De Groningers gingen daar niet mee akkoord. De verdediger beweerde dat hij zijn been optrok in een reflex omdat Zeneli op zijn teen stond.

De tuchtcommissie van de KNVB sprak Davidson vrijdag vrij omdat de actie niet als gewelddadig werd beoordeeld. ,,Er was dus geen sprake van een buitensporige handeling'', laat de voetbalbond weten.