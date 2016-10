Mourinho: we weten hoe goed Pogba is

ANP Mourinho: we weten hoe goed Pogba is

MANCHESTER - Trainer José Mourinho haalde donderdag zijn gelijk over de peperdure aankoop Paul Pogba van Manchester United. De Fransman die deze zomer na een periode bij Juventus terugkeerde in Manchester, lag de laatste tijd al onder vuur maar legde de critici het zwijgen op met twee doelpunten in de ontmoeting met Fenerbahçe in de Europa League (4-1). ,,Dat is Engeland. Zo is Engels voetbal'', reageerde Mourinho op het optreden van zijn protegé. ,,De ene dag ben je fenomenaal en de volgende dag ben je waardeloos. We, en ik in het bijzonder, weten hoe goed hij is. We weten ook dat elke topspeler tijd nodig heeft om te wennen in een nieuwe competitie'', aldus de Portugese trainer.

Door ANP - 21-10-2016, 9:44 (Update 21-10-2016, 9:44)

Mourinho was blij met de overwinning en de prestatie van zijn spelers. ,,De doelman en onze verdediging zorgden voor de nodige stabiliteit.''

Manchester staat door de zege samen met Feyenoord aan kop van poule A van de Europa League.