Bosz kan leven met remise

ANP Bosz kan leven met remise

VIGO - Trainer Peter Bosz van Ajax kon donderdagavond in Spanje leven met het gelijkspel tegen Celta de Vigo (2-2). ,,Vooraf had ik hier misschien voor getekend'', liet hij weten. ,,Maar gezien het scoreverloop had er voor ons toch wel wat meer ingezeten. We komen twee keer op voorsprong en Bertrand Traoré kwam daarna nog een teenlengte tekort om onze derde goal te maken. Iedereen bij ons in de kleedkamer was daardoor teleurgesteld en kwaad dat we hier niet hadden gewonnen. Dat begrijp ik, maar ik kan al met al wel vrede hebben met deze uitslag als je de hele wedstrijd bekijkt.''

Door ANP - 20-10-2016, 23:56 (Update 20-10-2016, 23:56)

Bosz had in de aanloop naar de klassieker zondag tegen Feyenoord in De Kuip een ,,goed Ajax'' gezien. ,,Ik heb best genoten. We zijn met goed voetbal vanuit een goede organisatie overeind gebleven. We moeten alleen even afwachten hoe de spelers deze wedstrijd verwerken. Vrijwel iedereen klaagde na afloop over rugpijn vanwege het veld.''

Door de voetblessure bij Lasse Schöne had Nemanja Gudelj weer eens een basisplaats bij Ajax. ,,Hij heeft het erg goed gedaan. Een groot compliment voor hem.''