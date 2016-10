Van Bronckhorst: niets weggegeven

ROTTERDAM - Trainer Giovanni van Bronckhorst was donderdag uiteraard content met de 1-0-winst van Feyenoord op het Oekraïense Zorja Loegansk in de derde groepswedstrijd uit de Europa league. ,,We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld, waarin we niets hebben weggegeven. Voor de ploeg is dit een mooie beloning'', meende de trainer van de koploper in de eredivisie, die zondag Ajax ontvangt.

Van Bronckhorst was vooral te spreken over de goede start van Feyenoord. ,,De openingsfase was erg goed. Jammer dat we wat kansen misten. Je zag echter aan de ploeg dat het vertrouwen groot was dat het doelpunt zou vallen. Dat kwam uiteindelijk uit en na het doelpunt van Nicolai (Jörgensen) hebben we de wedstrijd professioneel uitgespeeld en uitgestraald dat we de voorsprong niet meer uit handen zouden geven. Ik denk dat op deze overwinning niets valt af te dingen.''

Bilal Basacikoglu stond aan de basis van de treffer. Van Bronckhorst: ,,Zijn ontwikkeling is de afgelopen jaren met pieken en dalen gegaan. Je ziet dat hij stappen maakt. Hij staat er en is van waarde voor de ploeg. Hij had bij het doelpunt de wil om de bal te veroveren, waardoor Nicolai kon scoren. Dat is mooi voor Bilal, mooi voor Nicolai en voor het team helemaal mooi. Thuis winnen is de basis om eventueel door te gaan. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet.''